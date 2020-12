Spiagge Marche, Aguzzi sulla difesa della costa: «250mila euro a Montemarciano»

«Abbiamo trovato 250.000 euro da mettere a disposizione per un intervento d'urgenza a Marina di Montemarciano, dove il mare sta mettendo a rischio un tratto di strada, abitazioni e attività». A dirlo in una nota è l'assessore regionale all'Ambiente delle Marche, Stefano Aguzzi, che questa mattina ha incontrato i sindaci di Falconara, Stefania Signorini, e Montemarciano, Damiano Bartozzi, per fare il punto sul tratto di costa tra Falconara Nord e Marina di Montemarciano (10 chilometri), che è interessato da fenomeni di erosione importanti. Il sindaco Bartozzi ha manifestato in più occasioni forte preoccupazione per un tratto di strada, di circa 300 metri, che rischia di essere completamente divorato dal mare.

«Lavoreremo congiuntamente con i Comuni interessati e terremo i contatti con il Provveditorato alle opere pubbliche per accelerare il percorso, rispettando i tempi che sono indicati nella convenzione- dice Aguzzi-. Con i 250.000 euro subito a disposizione, il Comune può redigere un progetto immediato e procedere con i lavori: si tratta di una soluzione a un problema grave e impellente, in attesa che si realizzino gli interventi complessivi sull'intero tratto di costa marchigiana interessata dall'erosione».