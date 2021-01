Scuola, Salvini su Acquaroli: «La Regione fa meglio del governo»

ROMA - «Scuole più sicure e aerate, acquisto di impianti per la purificazione dell’aria, fondi alle famiglie per acquistare strumenti informatici. Mentre il governo pensa ai banchi a rotelle, la Regione Marche - con l’assessore all’Istruzione della Lega - risponde con i fatti. Orgogliosi dei nostri amministratori locali, che sono felici di lasciare Roma per lavorare sul territorio come sta facendo Giorgia Latini». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.