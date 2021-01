Riparte la scuola in presenza, il monito di Acquaroli: «Attenti, il virus gira ancora molto»

«Buongiorno e buona domenica. Domani sarà un giorno importante per la nostra regione perché ripartiranno, seppure al 50%, le scuole superiori in presenza. Mi raccomando, prestiamo la massima attenzione perché il virus gira ancora molto. Il trasporto scolastico è stato potenziato con oltre 130 autobus, così da evitare calca e assembramenti. Ricordiamo che è sempre possibile, per tutta la popolazione scolastica, studenti, docenti e personale, effettuare il tampone gratuitamente e senza prenotazione nelle sedi predisposte per lo screening di massa, che sono comunicate nel sito istituzionale della Regione. Buon rientro a tutti, sperando che sia un primo passo verso la normalità». Così il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che sul suo profilo Facebook ha commentato la ripartenza da domani delle scuole superiori in presenza, seppure al 50%.