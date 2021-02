Rifiuti nella Vallesina, Agostinelli (5 Stelle): «Doppia beffa per i cittadini»

«I traffici illeciti che sarebbero stati messi in atto dagli amministratori di alcune società di gestione di rifiuti da demolizione, terrosi e organici, è di una gravità inaudita. Il disegno criminoso di gestione di 640 tonnellate di rifiuti speciali, che ha come scopo l’ottenimento di un ingiusto profitto, è una doppia beffa per i cittadini e tutti coloro che con onestà si impegnano ogni giorno nella gestione e nello smaltimento di rifiuti». Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli.

«È grave che la qualità dell’ambiente e la salute dei cittadini vengano ancora messe in secondo piano in nome di profitti economici illeciti. Un fatto preoccupante - prosegue Agostinelli - reso possibile anche da mancati controlli amministrativi, che dovrebbero garantire invece la tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento. Finalmente le indagini stanno facendo chiarezza. Grazie ai Carabinieri Forestali dei Gruppi di Ancona, Macerata e Rimini e alla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona che continuano ad operare quotidianamente a garanzia del rispetto della legalità nel nostro territorio».