Autorità portuale, «Nomina presidente ora o addio risorse PNRR»

«Forza Italia ritiene doveroso intervenire sulla annosa vicenda del Porto di Ancona. Riteniamo sia necessario che il Governo arrivi alla nomina del nuovo Presidente dell’Autorita’ Portuale in tempi rapidi per evitare di perdere anche le risorse economiche del PNRR. Tutto ciò sarebbe un disastro per l’economia dell’intera Regione Marche». Lo scrivono in una nota Teresa Stefania Dai Pra', Vice commissario provinciale FI Ancona, e commissario comunale e Luca Mariotti vice Commissario comunale Ancona.

«Pertanto. continua la nota- auspichiamo si arrivi ad individuare un profilo di profonda conoscenza, elevate qualità professionali e assoluta trasparenza. Siamo certi che il Presidente Acquaroli, condividerà le nostre posizioni, in piena sinergia anche con la Regione Abruzzo. A fronte di quanto espresso, siamo in sintonia con le preoccupazioni espresse dal massimo conoscitore dei trasporti del nostro Porto, il Presidente Andrea Morandi della Federlogistica Marche».