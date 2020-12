"Politica e istituzioni siano unite per la conferma di Giampieri", l'appello di Popolari per Ancona

“La politica sia unita insieme alle istituzioni sulla riconferma di Rodolfo Giampieri alla guida dell’Autorità portuale”. L’appello arriva dal gruppo politico anconetano Popolari per Ancona che, con una nota firmata dal consigliere comunale Tommaso Sanna e del coordinatore dei Popolari per Ancona - il Centro Marco Gnocchini, chiedono che si vada avanti con il lavoro fatto fino ad oggi con Giampieri.

“Sarebbe incomprensibile e segno di una politica lontana dagli interessi del territorio qualunque altra scelta da parte del Ministro De Micheli. Il porto di Ancona sotto la Presidenza Giampieri e grazie all’istituzione dell’AdSP del Mare Adriatico Centrale è finalmente uscito dal suo isolamento e dal suo status di hub di serie B, sempre subordinato al protagonismo di Ravenna e di Trieste. La continuità, peraltro invocata anche e all’unisono da Associazioni di categoria e operatori portuali di Marche e Abruzzo, rappresenta una garanzia di sviluppo della progettualità e di determinazione nell’utilizzo delle risorse per il territorio. Anteporre meschini tornaconti di parte ovvero calcoli politici agli interessi della comunità avrebbe ricadute pesantissime in termini economici e sociali che la nostra comunità non può permettersi”.