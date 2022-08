Aborto, il PD all’attacco: «Fratelli d’Italia lo rende impossibile, bene la denuncia della Ferragni»

ANCONA- «Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle Marche governate da Fdi. Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell’indifferenza dei più». Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, rilanciando il post della influencer.

«Fdi - scrive la Ferragni - ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano. Le Marche sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa». conclude Morani, che invita la Ferragni nella regione.