Sulle dichiarazioni del sindaco a La7, Ausili (FdI): «Si collabori senza polemiche»

Il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Ausili commenta le parole del sindaco Valeria Mancinelli pronunciate in onda su La7 ieri mattina. Queste le sue parole: «Il sindaco afferma che sull’accordo tra Regione e medici di base “si ciancia da tempo quando invece bisogna fare”. Ma grazie al presidente Acquaroli, all'assessore Saltamartini, alla Giunta e ai medici di medicina generale, l’accordo è stato appena siglato, e permetterà di procedere alla somministrazione dei vaccini a domicilio e negli studi medici. Ricordiamo peraltro che la Regione Marche è stabilmente tra le prime regioni d’Italia in quanto a percentuale di vaccini somministrati rispetto al totale dei vaccini arrivati. Purtroppo lentezza negli approvvigionamenti ed esplosione delle varianti hanno portato inevitabilmente a scelte dolorose, ma mosse da un alto senso di responsabilità».

Aggiunge Ausili: «Detto ciò non possiamo dimenticare che nella nostra Regione negli ultimi mesi i posti letto di terapia intensiva sono passati da 115 a 237, i tamponi da una media di mille a una media di cinquemila al giorno, mentre siamo stati tra i primi in Italia a organizzare in maniera molto efficiente un utile screening di massa. Insomma mi pare che il “fare” richiamato dalla Mancinelli qui sia di casa. Quindi speriamo di collaborare, senza scadere in polemiche di basso tenore».