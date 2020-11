Marche, terapie ozono e idrossiclorochina: «Vedere l'esperienza di Trump»

Intanto si cercano soluzioni con terapie all’ozono e idrossiclorochina. «Abbiamo chiesto al servizio Sanità di validare tre protocolli per le cure cliniche: il primo é attraverso l'uso dell'ozono per la purificazione del sangue, il secondo attraverso l'impiego dell'idrossiclorichina ed il terzo attraverso un aumento della banca dati per l'uso del plasma di persone guarite dalla patologia. Pratica che si sta già eseguendo all'ospedale di Pesaro».

Lo ha detto l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, per cui «l’idrossiclorichina é stata utilizzata all'inizio della pandemia ed é risultata efficace per guarire numerosi pazienti. Poi c'é stato un intervento dell'Aifa che ne ha bloccato l'impiego per via delle conseguenze collaterali. Tuttavia da una serie di esperienze internazionali, tra cui la cura del presidente Usa Trump, si é dedotto invece che queste conseguenze collaterali non sono così negative. Per questo si é ritenuto di valutare la possibilità di chiedere all'Aifa una revisione del suo giudizio ed in tal senso abbiamo convocato una riunione con l'avvocatura regionale». L'ex parlamentare marchigiano si é detto convinto che l'attuazione di questi tre protocolli farebbe fare un notevole passo in avanti alle Marche nella lotta al Coronavirus. «In sede di richiesta di revisione abbiamo allegato tutti i protocolli internazionali che hanno dimostrato la validità dell'uso della idrossiclorichina- continua Saltamartini-. Valutata l'alta caratura delle professionalità mediche delle Marche siamo consapevoli che la sperimentazione di questi tre protocolli potrà portare la nostra regione in vetta alle terapie anti Covid che possono avere esito fruttuoso».