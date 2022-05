Elezioni comunali, FI lancia il messaggio: «Il nostro impegno è per Sebastianelli»

«Le prossime elezioni comunali sono alle porte ed è pertanto opportuno far chiarezza nel rispetto dei nostri iscritti, simpatizzanti ed elettori. Nel Comune di Corinaldo, Forza Italia è al fianco del candidato Sindaco avvocato Raffaele Sebastianelli. Riteniamo che il programma della Lista Corinaldo Civitas, racchiuda i punti cari alla nostra politica di Centrodestra. La presenza nella Lista di Sebastianelli di un’ampia rappresentanza di ogni aspetto sociale viene da noi considerata un valore aggiunto e garanzia di serietà e trasparenza. Siamo con orgoglio, lontani da liste Civiche dalla connotazione di sinistra e da qualsiasi progetto politico che sia distante dalle reali esigenze dei Cittadini. L’unico vero faro della nostra politica è trovare e proporre le soluzioni per i tanti problemi dei cittadini di Corinaldo e non certo aderire ad una politica di spartizione di ruoli e assessorati. Riteniamo pertanto che il candidato sindaco Sebastianelli rappresenti perfettamente la nostra politica».

Così il commissario provinciale di Forza Italia Stefania Teresa Dai Prà insieme al commissario comunale di Corinaldo, sempre per Forza Italia, Simona Antonietti