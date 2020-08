Bonus Inps, anche Eliantonio ammette di averne beneficiato: «Mi "autodenuncio"»

«Mi "autodenuncio" anche io. Ho beneficiato del Bonus Covid da 600 Euro; sono una partita IVA e ne avevo diritto, così come ne avevano diritto i 5 Parlamentari che lo hanno richiesto. Ora il punto è un altro, ed è di natura etica». Così il consigliere comunale di Fdi Angelo Eliantonio che, dopo Francesco Rubini, esce allo scoperto e conferma di essere uno dei beneficiari dei 600 euro.

«Io sono un Consigliere comunale, percepisco gettone di presenza (davvero risibile rispetto a quello che facciamo quotidianamente) e sulla base del mio mandato non mi vengono pagati nemmeno i contributi INPS. Inoltre durante il periodo del lockdown l'attività del Consiglio comunale di Ancona non si è svolta. Parlamentari, Consiglieri regionali, sindaci e assessori invece percepiscono un'indennità di funzione fissa tutti i mesi. E' evidente che noi Consiglieri comunali non possiamo essere inseriti nelle liste di proscrizione che comprendono quasi 2000 "politici irresponsabili" da offrire in pasto al pubblico ludibrio. Ci siamo abituati ma ora si è toccato davvero il fondo. Il Ministro degli Esteri, già Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e già Vice Presidente del Consiglio dei ministri vuole pubblicare i nomi, anche il mio. La predica arriva da quel liquame di Luigi Di Maio, uno che da anni percepisce un'indennità immeritata ed esagerata in proporzione ai risultati ottenuti.Ecco trovo che questo sia vergognoso tanto quanto 5 Parlamentari della Repubblica italiana che, pur avendone pieno diritto, decidono di non rinunciare a 600 Euro durante una pandemia globale».