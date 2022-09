Alluvione Marche, Draghi: «Finanziamento di 5 milioni per i primi interventi, faremo tutto ciò che è necessario»

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso cordoglio e vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione. «Contiamo 10 morti e 4 dispersi, ma purtroppo sono dati in evoluzione- ha detto il premier in apertura di conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri- tra poco andrò nelle Marche per cercare di rendermi conto personalmente dell’accaduto ed esprimere di persona la partecipazione di tutti noi. Il capo della Protezione civile è sul luogo da stamattina, il Cdm ha deliberato lo stato di Emergenza ed è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per finanziare i primi interventi. Stamane ho parlato anche con il Presidente della Regione, gli ho assicurato che il governo farà tutto ciò che è necessario. Ringrazio i sindaci e tutti i soccorritori per la dedizione e il coraggio che stanno dimostrando nell’assistenza».