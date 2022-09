Alluvione nelle Marche, le reazioni della politica nazionale e locale

Alluvione nelle Marche, le reazioni politiche alla notte della tragedia.

Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia)

«Una situazione complessa che sembra peggiorare ora dopo ora». Giorgia Meloni, presidente dei Fratelli d'Italia, è intervenuta a Radio Anch'io, su Rai Radio1. «Abbiamo dato alla Regione Marche e al presidente Acquaroli la piena disponibilità per cercare di dare una mano", dice Meloni, ricordando che si tratta di una "regione già colpita dal terremoto, si tratta di situazioni particolari ».

Giuseppe Conte (M5S)

«Ci stringiamo forte ai marchigiani in queste ore drammatiche. Pronti a fare tutto il possibile per aiutare le famiglie e i territori colpiti». Lo scrive in un tweet il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

Matteo Renzi (Italia Viva)

«La tragedia dell'alluvione nelle Marche e' atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitudine per i soccorritori. Sarebbe bello che tutte le forze politiche prendessero un impegno formale per tornare al progetto di Casa Italia lanciato da Renzo Piano ». Lo scrive su Twitter Matteo Renzi

Matteo Salvini (Lega)

«Sentiti il capo della protezione civile, il governatore e il suo vice, l'assessore alla salute e alcuni sindaci e amministratori del territorio ferito. Tutti operativi, altri pronti a intervenire, siamo al fianco delle popolazioni colpite da una bomba d'acqua dal cielo che, in poche ore, ha portato a terra piu' della meta' della pioggia di un intero anno ». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Antonio Tajani (Forza Italia)

«Cordoglio per le vittime e vicinanza a tutti i cittadini della provincia di Ancona colpiti da una bomba d'acqua. Prego che vengano trovati la mamma e suo figlio dispersi. Rafforzare l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici è anche una questione di pubblica sicurezza».

Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

«Ho appena ricevuto le chiamate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il Presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire.Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza».

Elena Leonardi (Fratelli d’Italia)

«Il maltempo che ieri ha infuriato sulla nostra Regione ha presentato purtroppo un conto salatissimo, con morti e dispersi che rappresentano un dolore per tutta la comunità marchigiana. Per rispetto delle vittime e per concentrare gli impegni sugli interventi nelle località più colpite dal maltempo, Fratelli d'Italia ha deciso di annullare fino a nuova comunicazione tutti gli eventi di campagna elettorale previsti per i prossimi giorni. Colgo l'occasione per porgere, a titolo personale e di tutta la comunità di Fratelli d'Italia, le condoglianze ai familiari delle vittime, ai quali ci stringiamo in questo momento così doloroso».vQuesto quanto dichiara in una nota Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.

Francesco Battistoni (Forza Italia)

«Le immagini e le tragiche notizie che arrivano dalle province di Pesaro ed Ancona, colpite da una terribile ondata di maltempo, lasciano atterriti. A nome del movimento politico regionale di Forza Italia, esprimo sincera solidarietà ai familiari delle vittime che hanno perso la vita durante l'alluvione che ha colpito il nord delle Marche. Sono in contatto diretto con il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, per seguire da vicino gli sviluppi dell'emergenza. Di fronte a questi accadimenti drammatici, la campagna elettorale non può che fermarsi. Ogni attività è temporaneamente sospesa in segno di rispetto per i territori coinvolti. Forza Italia si stringe intorno alle comunità colpite dai nubifragi».

Alberto Losacco (Pd)

«E' una tragedia quella che ha riguardato questa notte le Marche. Nell'esprimere la nostra vicinanza alle famiglie e il ringraziamento ai vigili del fuoco e ai tanti volontari che da questa notte stanno prestando i soccorsi, in queste ore tutte le nostre energie devono essere dedicate alla gestione dell'emergenza. Per questo il Partito democratico annulla tutte le iniziative elettorali in programma per oggi. Saremo impegnati come volontari nei territori piu' duramente colpiti dalla bomba d'acqua ». Così in una nota il Commissario regionale marchigiano del Pd, Alberto Losacco.

Sergio Pirozzi (Lega)

«Un dramma che colpisce non solo la comunita' marchigiana ma l'Italia intera. Esprimo vicinanza e solidarieta' alle famiglie delle vittime e alla popolazione marchigiana »'. Lo scrive Sergio Pirozzi, Responsabile Nazionale del Dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile della Lega sull'alluvione che ha colpito la provincia di Ancona e Pesaro causando danni e 7 morti. «'Bisogna che da subito si attivi un tavolo di concertazione tra i ministeri competenti, gli enti locali, le comunita' perche' e' urgente la riforestazione delle aree boschive deforestate, il controllo urbano nel rispetto del ciclo idrogeologico, la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua e il recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura - spiega Pirozzi - e per fare tutto cio' oltre ad un monitoraggio continuo servono altri soldi anche dall' Unione Europea. Noi come Lega continueremo ad essere vigili e attenti sia a Bruxelles che a Roma per fare in modo che il sistema idrogeologico del nostro Paese sia controllato e monitorato continuamente »'.

Angelo Bonelli (Europa Verde)

«Innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le popolazioni delle Marche colpite e il cordoglio alle famiglie delle vittime, per questo abbiamo deciso di interrompere la campagna elettorale nella regione per assicurare tutto il nostro sostegno. Ma siamo indignati a dover commentare, a cadenza purtroppo ravvicinata, le vittime del cambiamento climatico: prima i morti della Marmolada oggi quelli nelle Marche a Cantiano ». Così il co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e sinistra, Angelo Bonelli, questa mattina intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1 «In Italia - ha proseguito - ci sono 8 milioni di persone che vivono in aree a rischio alluvione e frane. Ma purtroppo assistiamo all’ipocrisia di quella politica che piange, fintamente, quando ci sono i disastri per tornare a fare i distruttori del territorio e dell’ambiente il giorno dopo. Ricordo che il consumo del suolo, nel nostro Paese, viaggia al ritmo di 2 mq al secondo - ha spiegato Bonelli - e che nei cassetti del ministro Cingolani e’ bloccato il 'Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici' (Pnacc) redatto dal Cmcc (il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici) sulla base delle informazioni fornite dal rapporto IPCC delle Nazioni unite del lontano 2014. Cingolani ha qualcosa da dire o continua a pensare che la transizione ecologica sia un bagno di sangue? Ricordo che la mancata approvazione del piano e’ una gravissima omissione . “Viviamo in una nazione in cui molte regioni attraverso i condoni hanno consentito l’abitabilità di scantinati, interrati e seminterrati anche in zone a rischio idraulico. Il cambiamento climatico deve essere fermato con politiche urgenti e rigorose: stiamo rubando il futuro alle generazioni che verranno »

Antonio De Poli

«E' una tragedia che colpisce le Marche, il cuore dell'Italia. Esprimo innanzitutto vicinanza ai familiari delle vittime. Sta proseguendo senza sosta il lavoro di soccorritori e volontari a cui va il mio personale ringraziamento. Purtroppo il bilancio che è al momento di sette vittime rischia di aggravarsi ulteriormente visto che risultano disperse altre tre persone. Come istituzioni dobbiamo garantire ora sostegno alle popolazioni colpite a Sassoferrato, Senigallia, Cantiano, Ostra, Trecastelli, Barbara, Arcevia e Serra Sant'Abbondio. In particolare a Cantiano l'acqua ha danneggiato pesantemente il centro storico e l'acqua ha allagato diverse zone del Paese. Siamo tutti attoniti: sono immagini che feriscono e non vorremmo più rivedere »: così il senatore Antonio De Poli.

Dino Latini (presidente consiglio Regionale)

«Una catastrofe si è abbattuta sulle Marche. L’impeto dell’alluvione ha lasciato profonde ferite in alcuni Comuni del territorio a Nord della regione. Il nostro pensiero è principalmente per le vittime e per le loro famiglie, a cui vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Assemblea legislativa tutta. Ci sarà poi il tempo per una valutazione oggettiva dei danni e di una responsabile lettura di quelle che sono le azioni da mettere sul tappeto per la salvaguardia del territorio. Non mancheremo di seguire l’evolvere della situazione in stretto contatto con l’Esecutivo regionale e con i responsabili della nostra Protezione civile, che si sono subito attivati per fronteggiare, con i mezzi e le risorse a disposizione, quanto stava accadendo. E’ proprio in momenti come questo che occorre attivare la massima unità d’intenti nell’interesse della comunità marchigiana che è, e resta, il nostro principale impegno».

Andrea Biancani (vicepresidente consiglio regionale)

«L’ondata straordinaria di maltempo che ha investito le Marche mette nuovamente a dura prova il nostro territorio. In queste ore stanno arrivando notizie drammatiche e immagini di devastazione da molte zone a Nord della regione, in particolare nella provincia di Pesaro-Urbino e di Ancona. Purtroppo il bilancio di questa tragica notte, oltre a gravissimi danni materiali, comprende diversi morti e dispersi. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le comunità colpite dall’alluvione. Un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati ad affrontare questa emergenza, i soccorritori, i Vigili del fuoco, tutte le Forze dell’ordine, la Protezione Civile e i suoi volontari, i Sindaci in prima linea e tutto il personale delle amministrazioni locali. In questo quadro così preoccupante, vorrei sottolineare la reazione solidale e collaborativa dei Comuni limitrofi, che hanno messo a disposizione già durante la notte i loro mezzi, con squadre di volontari e di dipendenti, e di tante associazioni e cittadini che in queste ore mi stanno contattando per avviare delle raccolte fondi. In questo momento la priorità è garantire la massima collaborazione e coesione a tutti i livelli istituzionali».

Marco Bentivogli

«A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima. L’esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferato sta generando effetti devastanti. Nell’entroterra di Pesaro-Urbino e Ancona i danni sono incalcolabili e ci si augura che non ci siano danni alle persone. Sono crollati alcuni ponti e distrutte alcune abitazioni e attività. Intere aree da ore senza corrente elettrica». Lo dichiara in una nota Marco Bentivogli candidato per il centro sinistra nel collegio senatoriale Marche Nord (Ancona, Pesaro-Urbino). «Siamo al fianco delle famiglie colpite e grati ai Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione Civile accorsi da tutta la regione nelle zone colpite dall’alluvione alla ricerca dei primi dispersi segnalati. Tutte le nostre energie ed impegno vanno dedicate all’emergenza che ha priorità su qualsiasi campagna elettorale che va sospesa per stare accanto alle famiglie».

IN AGGIORNAMENTO