Alluvione, le parole di Ciccioli (Fdi) fanno discutere: «Le vittime nel posto sbagliato al momento sbagliato»

ANCONA - Nuovo botta e risposta tra Carlo Ciccioli ed i consiglieri regionali del Pd durante la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicata all'alluvione che ha colpito le Marche. Il capogruppo di Fdi durante il suo intervento ha richiamato l'importanza di investire nella prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico coinvolgendo anche i cittadini sui temi della prevenzione e sottolineando sostanzialmente l'importanza dei comportamenti individuali.

«Ho ricostruito le vicende delle vittime- dice Ciccioli-. A Casine di Ostra è deceduto un anziano 80enne. I famigliari, che abitano al piano di sopra, erano andati a chiamarlo ma lui aveva risposto che sarebbe rimasto a casa sua e così non è salito. Dopo un po' l'acqua ha esondato in maniera drammatica e l'uomo ha perso la vita. Anche per quanto riguarda la mamma farmacista che purtroppo ha perso il bambino, la donna era uscita insieme ad una collega ma poi per motivi diversi si sono divise. Una si è fermata a fare una commissione mentre l'altra si è trovata al momento sbagliato nel posto sbagliato: una cosa terribile ma è come quando uno passa nel luogo dell'esplosione». Toni che, nella forma e nella sostanza, hanno provocato la reazione sdegnata dei consiglieri del Pd che a quel punto hanno abbandonato l'Aula. «Quella di Ciccioli è stata un'offesa gratuita alle vittime dell'alluvione del 15 settembre, una vergognosa ricostruzione dei fatti, in cui gli unici responsabili sembrano essere le vittime stesse, colpevoli, a suo dire, di essersi trovate al posto sbagliato nel momento sbagliato- attaccano i consiglieri dem-. Nessuna presa di responsabilità invece di fronte alle mancanze della giunta su cui sta indagando la magistratura. Se davvero, come circola voce ormai da diversi giorni, Ciccioli fosse in procinto di entrare in giunta come assessore, saremmo di fronte a una decisione semplicemente indegna per il buon nome della Regione. Invitiamo il presidente Acquaroli a riflettere bene prima di fare una scelta così avventata».

Le scuse di Ciccioli

Dopo poche ore sono arrivate le scuse di Ciccioli: «Nessuno può minimamente pensare che abbia voluto anche solo lontanamente offendere le povere vittime. Chiedo scusa per le parole espresse questo pomeriggio in consiglio regionale. Non solo non volevo offendere nessuno, anzi il mio intento era di esprimere il massimo cordoglio alle vittime dell’alluvione avvenute in circostanze tragicamente fatali ed imprevedibili».