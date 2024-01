Arriva la neve! Nel weekend crollo delle temperature: strade imbiancate anche a bassa quota

MARCHE - Nel corso della giornata di venerdì si assisterà ad un repentino cambio delle condizioni meteorologiche, con clima che risulterà prevalentemente mite e secco fino al pomeriggio e freddo e piovoso nel corso della sera. Proprio durante l'ultima parte del giorno inizierà ad affluire aria fredda dall'Adriatico, con nuvolosità in estensione a tutto il territorio regionale e precipitazioni che entro sera interesseranno anche le zone costiere. L'arrivo del fronte freddo, affermano gli esperti di 3bMeteo, sarà accompagnato da forti raffiche di grecale, con punte fino a 70 km/h sui litorali, dove peraltro non si escludono locali mareggiate.

Piogge e nevicate a quote basse

L'ondata di maltempo oltre a portare un sensibile calo termico, con valori in diminuzione anche di 6/8°C rispetto al giorno precedente, porterà anche precipitazioni a carattere diffuso. Fenomeni che tra la notte di venerdì ed il mattino di sabato assumeranno carattere nevoso sin verso la collina, con fiocchi che si spingeranno verso i 400 m di quota. Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo con ultimi deboli fenomeni in Appennino ed ampie schiarite altrove. Domenica all'insegna del bel tempo, ma con gelate diffuse fino a quote di bassa collina. Clima che risulterà ancora ventoso, con venti tesi di grecale sulla fascia costiera. Settimana prossima all'insegna del tempo stabile e soleggiato.

Meteo Ancona

Sul capoluogo marchigiano si vivranno due fasi stagionali nel giro di 24 ore, con clima mite e secco fino al pomeriggio di venerdì e freddo, ventoso e piovoso tra venerdì sera e sabato. Complice l'arrivo di un fronte freddo che farà determinerà il ritorno dell'inverno e del maltempo, ma già da domenica è atteso un nuovo rialzo delle temperature ed il ritorno del bel tempo.