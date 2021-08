Temporali e nubifragi, calo termico anche nelle Marche: le previsioni

Nelle prossime 72 ore una nuova ondata di maltempo potrebbe investire l'Italia dove, già da lunedì, l'arrivo di correnti più fresche ha portato una diffusa instabilità e forti temporali in particolare al Centro-Nord. Una situazione che nei prossimi giorni resterà variabile, con i temporali che coinvolgeranno anche le regioni del Sud, con un conseguente calo delle temperature.

Meteo, le previsioni: arrivano i temporali

Come riportano gli esperti di 3BMeteo, la giornata di oggi, mercoledì 25 agosto, sarà caratterizzata dall'instabilità: ''Già dal mattino sono previsti forti temporali sulle Marche e localmente in Abruzzo. Qualche pioggia anche sulle Alpi occidentali. Instabilità che continuerà in modo meno intenso sulle medesime zone con un maggior coinvolgimento di Puglia, Molise, interne laziali e campane. Stabile sulle pianure del Nord, in Calabria e Sicilia. Temperature in calo ovunque''. Domani, giovedì 26 agosto, sarà invece la giornata più stabile della settimana a livello meteorologico. La ''coda'' del maltempo continuerà a portare precipitazioni al Sud, in particolare tra Puglia, Molise, Basilicata e Calabria ionica. Stabile e soleggiato altrove, anche al Nord, dove solo in serata potrà nascere qualche acquazzone sui rilievi dolomitici orientali e Appennino emiliano. Ma se le zone meridionali continueranno a fare i conti con la pioggia, al Nord le temperature subiranno un temporaneo aumento. Nel complesso, l'Italia continuerà ad essere bersagliata da correnti fresche che porteranno una inevitabile instabilità per tutto il resto della settimana, compreso il weekend. Il calo termico sarà diffuso, in particolare al Centro-Nord dove le precipitazioni potrebbero essere più frequenti.

Allerta gialla in 8 regioni

Anche il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, mercoledì 25 agosto, un avviso di condizioni meteorologiche: dalle prime ore fenomeni temporaleschi si concentreranno sulle regioni adriatiche centrali e sulla Puglia settentrionale per poi raggiungere Campania, Basilicata e il resto della Puglia.