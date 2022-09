Temporali in arrivo, nuova allerta meteo su Senigallia

La Protezione Civile Regionale, in data 28 settembre, ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica e temporali valido per tutta la giornata di giovedì 29 settembre. Una saccatura che si estende dalla Scandinavia fino all'Europa centrale è in fase di approfondimento verso il Mediterraneo occidentale, favorendo condizioni di instabilità con temporali intensi anche sulle Marche.

Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da cielo nuvoloso con maggiori addensamenti cumuliformi sulle zone alto-collinari e montane. Le precipitazioni saranno sparse anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità con fenomeni in attenuazione dalla serata.