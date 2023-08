Il Comune di Jesi avverte la cittadinanza: venerdì 4 agosto possibili grandinate

JESI - La direzione di protezione civile delle Marche ha diramato una allerta arancione per temporali valida dalle ore 12.00 alle ore 24.00 della giornata di domani, venerdì 4 agosto. "I fenomeni temporaleschi - avverte il Comune di Jesi - sono attesi intensi con possibilità di grandine. Si invita ad uscire di casa solo in caso di assoluta necessità e di prestare attenzione - tanto a piedi quanto alla guida dei veicoli - in particolare in prossimità di alberi, sottopassi e strade che costeggiano o attraversano reticoli fluviali minori. Viene attivato contestualmente il COC - Centro operativo comunale che gestirà le operazioni di protezione civile sulla base del piano di emergenza locale".