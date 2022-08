University Card, cos'è e come si richiede

ANCONA - La “University Card” è lo strumento pensato per facilitare l’accesso degli studenti universitari a prodotti e servizi utili alla loro vita all’interno della città. Alla carta sono agganciate una serie di convenzioni con esercizi commerciali, strutture ed organizzazioni che possono offrire servizi utili agli studenti.

La carta è distribuita gratuitamente a tutti gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, siano essi domiciliati o residenti nel Comune di Ancona oppure residenti altrove: il solo titolo richiesto è quello dell’iscrizione all’ateneo anconetano. La carta ha validità per tutta la durata della frequenza dello studente all’università. La “University Card” non è una carta fedeltà o raccolta punti legata in maniera commerciale agli esercizi convenzionati.

Come ottenerla

Per ritirare la card è necessario presentarsi con un documento che attesti l’iscrizione all’UNIVPM ed un documento di identità. Si può richiedere presso:

All'Informagiovani

Puoi richiedere la card direttamente all’Informagiovani di Ancona, nei suoi orari di apertura. Ti verrà subito consegnata la card

Orari e contatti - Informagiovani Ancona

Online

Compilando l’apposito form e passare quando vuoi a ritirarla all’Informagiovani.