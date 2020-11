Studenti in transizione di genere: come funziona la carriera universitaria 

Studenti o studentesse dell’Università Politecnica delle Marche che hanno intrapreso il percorso di transizione di genere, possono richiedere una carriera alias con la quale il “nome scelto” sia riconosciuto e utilizzato ai fini delle procedure interne all’Ateneo. La Carriera Alias garantisce infatti per tutti gli studenti in transizione di genere di utilizzare un “alias” cioè un nome diverso da quello anagrafico e corrispondente alla nuova identità in fase di acquisizione.

La Carriera Alias permetterà di iscriversi on line agli esami universitari e di avere un libretto/ tesserino per usufruire dei servizi universitari dell’Ateneo utilizzando la nuova identità. La richiesta di attivazione della carriera alias va inviata all’indirizzo mail: didattica@univpm.it

Documenti da allegare

Il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto

La documentazione attestante il percorso psicologico e/o medico finalizzato all’eventuale rettifica di attribuzione di genere

Lo studente o la studentessa verrà poi contattato per stipulare un accordo confidenziale con l’Ateneo. L’attivazione di una carriera alias prevede infatti la sottoscrizione, da parte dello studente, di un accordo secondo il modello approvato dagli Organi Accademici.

Scarica la modulistica qui