Alle scuole di Osimo il torneo della conoscenza letteraria

Ormai è una costante dell’agonismo scolastico per piccoli lettori forti. La Biblioteca Comunale e la A.S.S.O. hanno organizzato la nuova edizione del Torneo Letterario, tenutasi il 25, 26 e 27 maggio, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno. L’evento interamente in modalità on-line, ha visto coinvolti gli alunni dei tre Istituti Comprensivi, dalla seconda elementare al penultimo anno delle medie. I partecipanti sono stati suddivisi in fasce d’età. Ad ognuna è stata assegnata la lettura di un libro. In particolare, le seconde e le terze della primaria si sono appassionate a “Il dito magico” opera di Roald Dahl. Il testo “Matilde”, del medesimo autore, ha messo alla prova le abilità e le conoscenze delle prime due classi delle medie, mentre le quarte e le quinte della scuola primaria hanno affrontato la gustosa storia di Verruca Murphy, la bibliotecaria leggendaria, ideata da Eoin Colfer. Domande a raffica, poche manciate di istanti per rispondere ai quiz realizzati tramite il programma Kahoot da squadre di ragazzini opposte per ciascuna classe e categoria anagrafica.

Il 1 giugno, durante la premiazione, la sfida “all’ultima pagina” ha visto trionfare, per la primaria, nella sezione delle seconde e delle terze, il team dei Gufi Reali (Classe II Offagna, I. C. Caio Giulio Cesare), L’allegra Brigata (Classe 3B Marta Russo, I. C. Trillini) e i Superfuoriclasse (Classe 2B t.p. Osimo Stazione, I. C. Bruno da Osimo). I vincitori tra le classi quarte e quinte delle scuole primarie sono stati I campioni della lettura (Classe 4 A Campocavallo, I.C. Caio Giulio Cesare), I Variopinti (Classe 5B San Biagio I. C. Bruno da Osimo), e I mitici 19 (Classe 4 Passatempo I. C. Trillini). Infine, i vincitori per le classi prima e seconda della scuola secondaria di I° grado sono i Little Readers (Classe 1E G.Leopardi-Borgo, I. C. Trillini), Rainbow's readers, (Classe 2CK Krueger, I. C. Bruno da Osimo) e la 1B per uno, 1B per tutti dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare. Sono state premiate le migliori di ogni istituto osimano con buoni acquisto fino a 350 euro presso le tre librerie della città