Festival della scienza a Genova, premiati gli studenti marchigiani: sul podio nazionale c'è una scuola dell'anconetano

Anche quest’anno, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXV edizione del concorso “Premio Nazionale Giovani – sezione chimica di base e plastica” per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in modalità digitale. Il concorso è realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia - le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche, dalla Società Chimica Italiana - l’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della chimica e delle sue applicazioni e da Amaplast - l’Associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma. La partecipazione all’edizione 2020-2021 del premio è stata numerosa e i lavori presentati particolarmente interessanti. Questo grazie all’entusiasmo e alla voglia di mettersi sempre in gioco di insegnanti e studenti che, in maniera innovativa, hanno approfondito la conoscenza della chimica.

Per la sezione chimica di base Il primo premio è stato assegnato agli studenti della scuola primaria Cavour dell’IC Fracassetti-Capodarco di Fermo. “E’ tutta questione di chimica” è il nome del lavoro presentato dai giovani chimici, un video che illustra il percorso realizzato per approfondire la conoscenza di questo mondo così affascinante.

Per la sezione plastica Il quarto premio è stato assegnato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’IC Urbani – Moie di Maiolati Spontini. “Dal rifiuto alla molecola” è il nome del progetto, un video che illustra le varie tappe del lavoro che ha visto la collaborazione dei “colleghi” delle scuole superiori. I giovani hanno studiato i diversi materiali, approfondendone le caratteristiche e valorizzando il rifiuto in plastica. I riconoscimenti sono andati ad altre 14 scuole del Paese, delle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Caserta, Catanzaro, Como, Cremona, Milano, Napoli, Taranto, Treviso, Venezia, che si sono distinti per avere realizzato manufatti, ricerche e video sul tema della chimica di base e della plastica.

Sono stati premiati 1.700 studenti, tra i 6 e i 14 anni. Tutti i lavori vincitori sono disponibili on-line. Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata la nuova edizione del Premio Nazionale Giovani. Il regolamento è disponibile sul sito federchimica.it.