Mamma coraggio sale in cattedra contro il bullismo

LORETO - L’incontro “Bullismo e Cyberbullismo a scuola”, promosso da Fratelli d’Italia Loreto e Gioventù Nazionale, si terrà giovedì 17 marzo con la partecipazione dello psicologo e psicoterapeuta Alessandro Suardi e della “Mamma Coraggio” Patrizia Guerra. «Continuano in tutta la provincia i fenomeni di bullismo, vera e propria piaga che non conosce sosta e che, purtroppo, è ormai presente anche nelle piccole realtà. Come si apprende dalle recenti notizie di cronaca, infatti, anche il comune e le scuole di Loreto sono stati teatro di alcuni episodi. Per questo motivo il circolo locale di Fratelli d’Italia e i ragazzi di Gioventù Nazionale Ancona continueranno il loro percorso di approfondimento e di ricerca di soluzioni- scrive il partito in una nota- dopo la recente affissione dello striscione al Parco del Pincio e le precise richieste all’amministrazione del capoluogo, tra cui la promozione di eventi volti a sensibilizzare al tema, il gruppo giovanile di Fratelli d’Italia, giovedì 17 marzo alle ore 20:45 (nella sede locale di Fratelli d’Italia in Via Brancondi 81, Loreto), parteciperà all’evento dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo a scuola. Scoprire se ne siamo vittime e come uscirne”, promosso dal Consigliere comunale Belinda Raffaeli».

Come si sviluppa il bullismo? Come capire se ne siamo vittime inconsapevoli? Come agire? Saranno queste le domande a cui lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Suardi darà una risposta insieme alla testimonianza della “Mamma Coraggio” Patrizia Guerra, impegnata in prima persona alla lotta al bullismo. Saranno inoltre presenti i consiglieri regionali Marco Ausili, Carlo Ciccioli ed Elena Leonardi, firmatari della legge regionale sulla psicologia scolastica, oltre al Coordinatore Provinciale Stefano Benvenuti Gostoli.