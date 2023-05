Formazione | Protocollo d'intesa tra l'istituto Einstein/Nebbia e Opere Laiche Laurentine

Un’opportunità in più per mettersi in gioco e perfezionare le competenze scolastiche anche e soprattutto in vista del proseguimento degli studi universitari e dell’ingresso del mondo del lavoro. Così può essere definito il protocollo d’intesa recentemente sottoscritto a Loreto tra l’Istituto di Istruzione Superiore Einstein/ Nebbia e la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes. Un accordo progettuale di durata inizialmente triennale ma con vocazione di proseguire nel lungo periodo finalizzato in pratica allo sviluppo delle attitudini, delle competenze e delle esperienze personali di studenti e studentesse. Con questo protocollo la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes dimostra ancora una volta la propria vicinanza alle comunità, questa volta impegnandosi direttamente in un significativo percorso formativo per gli studenti che frequentano l’Istituto lauretano.

Una convergenza di intenti, quella tra IIS Einstein (indirizzo tecnico-economico per il turismo) Nebbia (indirizzo professionale-alberghiero), che vuol concretizzarsi in attività di formazione e di approfondimento su varie tematiche ed ambiti alla scoperta di strumenti utili per la crescita professionale. Qualche esempio: attività in ambito ricettivo, culturale, ambientale e della comunicazione; collaborazione per quanto attiene la gestione di eventi culturali; potenziamento delle competenze ed abilità personali (soft skills); stage lavorativi ed incontri con esperti e professionisti del mondo del lavoro nell’ambito del Pcto (Percorsi delle competenze trasversali e dell’orientamento; divulgazione sia degli eventi svolti in comune tramite la web tv dell’ISS Einstein/Nebbia sia delle progettualità più attinenti all’indirizzo economico per il turismo.