Costruire un’impresa: come assumere bene, workshop con gli esperti 

«La cultura è il livello più profondo ed inconscio tramite il quale le persone operano e determinano il proprio successo e quello delle proprie organizzazioni ». Con le parole dello psicologo statunitense Edgar Schein, “Facciamo 31” presenta l’evento online dedicato alla cultura aziendale.

Appuntamento per sabato 19 marzo: «Saranno tre i Responsabili Risorse Umane livello mondo, direttamente da SAP, Santander ed Illimity Bank, che offriranno la loro professionalità al prossimo Workshop online della scuola d’impresa, per fornire ai partecipanti nozioni e strumenti utili a costituire una solida cultura aziendale, ingaggiare i collaboratori rispetto ai suoi principi, attrarre clienti ed infine monitorare le performance attraverso la coerenza ai principi aziendali». L’evento sarà guidato da Vittoria Verdenelli, co-fondatrice Facciamo31 e consulente aziendale. Dopo una prima parte di talk-show interattivo, i partecipanti verranno suddivisi in aule virtuali per confrontarsi direttamente con gli speaker, porre le proprie domande e ricevere micro-consulenze personalizzate.