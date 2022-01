"Poliarte on stage": spettacolo, esami e audizioni per il nuovo anno accademico

Domenica 16 gennaio alle ore 17:30 avrà luogo ad ingresso gratuito presso il Teatro Panettone di Ancona una breve presentazione degli esiti coreografici del primo e secondo anno del corso professionale biennale di danza contemporanea a indirizzo tecnico-analitico dell’Accademia di Belle Arti Poliarte, autorizzato dalla Regione Marche, a cura de La Luna Dance Center, con la direzione di Cristiano Marcelli.

Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Basilicata, Abruzzo e ovviamente Marche sono le regioni di provenienza dei corsisti: danzatori, insegnanti e aspiranti tali intenzionati ad acquisire e rafforzare competenze e abilità in ambito coreutico con materie pratiche e teoriche, docenti di alto profilo e due weekend intensivi al mese di lezioni. Nella presentazione di domenica andrà in scena un piccolo brano da Mother di Isadora Duncan a conclusione del modulo “Repertorio della danza contemporanea” a cura della docente Valeria Proietti Semproni.

L'esibizione ha valore di esame della materia per la valutazione dei corsisti. Marcelli: «Ad aprile avremo la prima sessione di esami finali e la Regione rilascerà i primi diplomi riconosciuti a livello euroepo a conclusione del biennio. Si tratta di un progetto importante non solo per chi lo frequenta ma anche per le opportunità che crea a livello locale e nazionale, generando qualità e potenziali collaborazioni per nuovi progetti». Stanno procedendo le audizioni per il nuovo anno accademico che partirà a settembre. Per candidarsi: whatsapp 0712905204