Croce Rossa, porte aperte ai nuovi volontari: corso di formazione

OSIMO - La Croce Rossa Italiana di Osimo organizza un corso per Aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana presso la sede di via Molino Mensa 66 ad Osimo. Al termine sarà possibile accedere alle Attività di volontariato e ai corsi di specializzazione organizzati dalla CRI. Il corso si sviluppa in lezioni finalizzate a far conoscere, al futuro Volontario CRI, la storia, l’organizzazione e le peculiarità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; nel programma è inoltre previsto un corso completo di primo soccorso e manovre salvavita.

L’iscrizione sarà confermata solamente dopo la presentazione del corso che si terrà il giorno Lunedì 25 Settembre 2023 alle ore 21:00 presso la sede del comitato.