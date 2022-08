Apre il nido per bambini 0-3 anni, la novità dell'estate

SENIGALLIA - Arriva il centro Estivo per bambini della fascia di età 0-3 anni per il mese di agosto. Il progetto è stato avviato a primavera attraverso la somministrazione di un questionario a tutte le famiglie frequentanti i nidi comunali, al fine di verificare l’opportunità di istituire il servizio e sondare l’effettiva rispondenza ai bisogni delle famiglie.



27 nuclei familiari hanno aderito all’iniziativa. Sulla base delle adesioni si è stabilito di organizzare le attività presso l’asilo nido “Mimose” , baricentrico rispetto alla provenienza dei bambini e dotato di spazi adeguati interni ed esterni per poter pianificare tutte le attività ludico-educative. Le attività, iniziate il 1° agosto termineranno il giorno 26, con orario di apertura dalle ore 7.30 alle ore 14.00 – dal lunedì al venerdì, pasto incluso.

«Il centro estivo 0-3 anni per il mese di agosto rappresenta un servizio del tutto nuovo e molto importante sia dal punto di vista educativo che come supporto alle famiglie – afferma l’ideatrice, Assessore Servizi Sociali Cinzia Petetta - Molti genitori infatti lavorano nella nostra città anche durante il mese di agosto e, in questo modo, diamo la possibilità di affidare i propri figli, in questo periodo, ad una struttura che offra u servizio di qualità».