Yoga al tramonto in sup e percussioni per il benessere mentale: il benessere passa per mare e suoni

SENIGALLIA Yoga al tramonto e Sup con "Italian Surfing Club": «Un'esperienza in mare, collegati con la Terra, con il corpo e con la mente- dicono gli orhanizzatori- ci dirigeremo in acqua ognuno con la propria tavola da Sup che verrà fornita al momento dell'arrivo. Ci agganceremo in modo da creare Unione e Stabilità per la pratica di Yoga al tramonto. Sarà una lezione adatta a tutti, calma, di connessione, di respirazione ed equilibrio, preparatoria per ricevere. A seguire ci sdraieremo sulle tavole per ascoltare il Bagno di suoni di @oscar_oliva_live_percussion e meditazione. Ritorneremo in spiaggia dove ci aspetterà un piccolo rinfresco e sarà l'occasione per condividere insieme l'esperienza vissuta». Appuntamento il 23 agosto presso Italian Surging Club alle 19 (tra il Molo di Senigallia e i bagni 41), in via della Darsena.

Insegnante Yoga: Agnese Rossetti

Bagno sonoro e mindfulness: Oscar Oliva

Prneotazione obbligatoria. Contributo € 40,00. La prenotazione richiede una caparra di € 20,00 da versare a mano o tramite PayPal- Bonifico - Ricarica PostePay- le relative coordinate saranno inviate per messaggio privato.

Info e PrenotazionI:

334 2006580 Agnese

338 3369043 Oscar