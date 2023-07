Torna "Calcionelsangue" organizzato dall'Avis Osimo

Sport e Avis ancora a braccetto. Dopo il successo delle passate edizioni torna "CalcioNelSangue", il torneo tutto avisino, giunto alla 6° edizione che vede sfidarsi le squadre dell'associazione in un quasi "mondiale" di calcio a 5. Organizzato dall'Avis Osimo l'evento, dopo lo stop causa covid degli ultimi anni, torna nella sua consueta location ovvero la Festa della Sangria a Casenuove dal 30 giugno al 2 luglio. Diverse conferme, i padroni di casa osimani, l'Avis Castelfidardo, l'Avis Polverigi, l'Avis Camerano e l’Avis Filottrano, campione in carica, a cui si aggiunge la "new entry" Avis Recanati. Si comincia venerdì 30 con il girone A, con Avis Osimo, Camerano e Recanati, mentre sabato 1 spazio al girone B, con Avis Filottrano, Castelfidardo e Polverigi, e domenica 2 Luglio via alle finali per 3° - 4° posto e finalissima. I gironi sono di sola andata e tutte le partite sono da 40 minuti, con inizio alle ore 20.00. Anche quest'anno le squadre saranno miste, per dare un tocco "rosa" alla competizione, mentre l'Avis Osimo ci sarà anche con il gazebo con i gadgets estivi, tanti palloncini ed i volontari dell'associazione pronti a dare informazioni sull'importante tematica della donazione di sangue. Vi aspettiamo.