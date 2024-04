La Traviata al Teatro La Fenice: in scena una delle opere più significative del genio verdiano

Posto unico euro 20 Ridotto (abbonati stagione prosa/danza 2023/2024, soci Coop, under 25, over 65) euro 15

Prezzo Posto unico euro 20 Ridotto (abbonati stagione prosa/danza 2023/2024, soci Coop, under 25, over 65) euro 15

SENIGALLIA - La primavera regala nuovi appuntamenti con la grande musica: domenica 21 Aprile alle ore 17.30 il Teatro La Fenice ospiterà "La Traviata", una delle opere più significative del genio verdiano. In tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave ispirato al discusso romanzo “La dame aux camélias” di Alexandre Dumas figlio, si srotola la vicenda di Violetta Valéry.

Il cast di altissimo livello, che potrete scoprire in dettaglio nella locandina allegata, ci trasporterà nella brillante Parigi ottocentesca dove, tra ricevimenti e apparente leggerezza, la celebre ma fragile cortigiana vivrà il suo unico, vero ma osteggiato amore con Alfredo Germont. Per l’audacia del soggetto e la modernità della partitura “La Traviata” è considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte: il Cigno di Busseto elimina infatti la consueta ouverture e compone due preludi orchestrali (I e III atto), che descrivono in modo accurato e sottile l’atmosfera emozionale che andrà sviluppandosi in tutta l’opera. Un appuntamento imperdibile, frutto della collaborazione tra il Comune di Senigallia e la Banda Musicale Città di Ostra “O. Bartoletti” che ne ha curato la produzione