Che potenza Dvořák, compositore ceco che ha ispirato Hollywood

JESI - Potente, appassionata, trascinante. La Filarmonica Marchigiana incanta al Pergolesi con la Sinfonia n. 5 Dal nuovo mondo di Dvo?ák nel Concerto di Apertura della Stagione Sinfonica 2023. Vecchio Mondo, Nuovo Mondo. Europa e America. La prima rappresentata con le note di ?ajkovskij (La bella addormentata, Op. 66: Valzer, Pezzo capriccioso per violoncello e orchestra, Op. 62, Notturno per violoncello e orchestra, op. 19 n. 4, Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, Op. 33) con, ospite, al violoncello, Ettore Pagano, giovanissimo musicista (classe 2003) di grande talento che ha poi incontrato il pubblico nel foyer.

L’America è tutta nella Sinfonia che Dvo?ák scrisse proprio dopo un viaggio negli Stati Uniti ed eseguita per la prima volta a New York alla Carnegie Hall nel 1893. Fu un enorme successo presso il pubblico statunitense o in qualche modo lo è tuttora se pensiamo al fatto che centinaia di film e serie tv utilizzano spesso le sue opere per le colonne sonore. E non è un mistero che lo stesso John Williams, uno dei più grandi autori prestati al grande schermo (5 Oscar, suoi i temi di Guerre Stellari, Indiana Jones, Schlinder List, tra i tanti) si ispiri di frequente a Dvo?ák nelle sue composizioni. Non sale un brivido alla schiena all’attacco dell’Allegro con fuoco della Sinfonia di ieri sera pensando al tema de Lo squalo? A dirigere con forza Gerard Korsten, direttore onorario a vita dall’Orchestra Sinfonica di Vorarlberg, in Austria, dove è stato in precedenza direttore principale. Nato a Pretoria (Sud Africa), Korsten ha iniziato la sua carriera come violinista. In carriera ha diretto oltre 100 orchestre in 24 paesi. Dirigerà la Form in questo concerto anche stasera al Gentile di Fabriano e martedì 24 al Lauro Rossi di Macerata. Orario di inizio per entrambi gli spettacoli, le 21. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Ancora possibile acquistare un abbonamento alla stagione sinfonica dei singoli Teatri. Biglietti acquistabili nelle relative biglietterie dei Teatri oppure online su vivaticket.com. Info: www. filarmonicamarchigiana.com.