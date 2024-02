"Il gran circo dei burattini" torna in pista: gli appuntamenti a Jesi e Corinaldo

C’era una volta… un tendone a strisce bianche e blu con dentro una baracca di burattini e dentro ancora una pista di sabbia con un’orchestrina di simpatici musicisti di pezza che scandiscono il ritmo delle esibizioni esilaranti di folli circensi. E sotto il tendone… trapezisti, clown, animali feroci e domatori di pulci impegnati in salti, ruggiti, gag poetiche, tentativi di artistiche evoluzioni che si sciolgono in fiaschi o successi. C’era una volta... “Il gran circo dei Burattini” che dopo 800 repliche e cinque anni di stop torna in pista nell'ambito della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi, con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata. Domenica 4 febbraio alle ore 17 l’appuntamento è al Teatro Pergolesi di Jesi, portato in scena dalla formazione storica del Teatro Pirata: Diego Pasquinelli, Francesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, ideatori registi e burattinai della produzione. Un ritorno davvero molto atteso, quello dei tre fondatori della pluripremiata compagnia marchigiana, oggi nota come Teatro Giovani Teatro Pirata e tra le più stimate realtà produttive e di formazione a servizio delle giovani generazioni.

Lo show segue una scaletta di numeri e gags, come in un vero e proprio circo, ma gli artisti di punta della Troupe sono pupazzi e burattini: Monsieur Loyale, Rhum e Jean i clowns, Sergej Dimitri Pugaciof il trapezista, la Donna Ercole, Vittorio il domatore di pulci, si susseguono nella pista proponendo i loro numeri, le loro abilità, la loro comicità. Lo spettacolo è diverso dalla solita parata circense, ricco di colpi di scena, dove la grande protagonista è la comicità che, con la sua eccezionale energia, cattura grandi e piccini per trasportarli in un mondo surreale che non lascia spazio alla noia e alla monotonia, un mondo fatto di piccole creature di pezza dotate di ingegno, abilità e soprattutto ironia.

Domenica 4 febbraio alle ore 17 la rassegna per ragazzi e bambini propone anche un secondo appuntamento al Teatro Goldoni di Corinaldo: “L'Elefantino”, spettacolo di e con Bruno Cappagli della compagnia “La Baracca” di Bologna, tratto liberamente da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che lo animano. È la storia di Bubu che, unico maschietto della famiglia, viene incaricato da mamma e papà di lavare tutti i calzini della famiglia, dal momento che le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia. I calzini prendono vita e si trasformano in animali che raccontano di come l’ elefantino fu il primo tra tutti ad avere la proboscide. L’elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi o l’acqua verde e limacciosa del fiume. La storia raccontata dall’elefantino è tratta liberamente da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che lo animano.

La 40esima Stagione di Teatro Ragazzi proseguirà fino a marzo con spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico), a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto. La rassegna è sostenuta dai Comuni, e dal Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.