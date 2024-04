“I volti dell’acqua”. Al teatro Panettone con il gruppo Recremisi

ANCONA - Va in scena un nuovo spettacolo del Gruppo Recremisi che dopo il pluripremiato “Nell’attesa” porta sul palco uno spettacolo attualissimo e di grande impatto scenico. Liberamente tratto da alcuni versi di Erri de Luca e da altre suggestioni poetiche, gli attori di Recremisi – tra cui molti giovanissimi – ripropongono un’opera apparsa per la prima volta nel 2007 e che narra di un viaggio a bordo di una nave clandestina che dal sud del mondo cerca di raggiungere l’occidente e la promessa di una nuova vita. L'appuntamento con "I volti dell'acqua" è per domani, al teatro Panettone di Ancona. Atto unico, 60 minuti; drammaturgia: Caterina Grisanti, Michele Giordani per la regia di Caterina Grisanti, Alessandro Tagliapietra, Alberto Piastrellini. Ingresso 10 euro. Prenotazione whatsapp 3534285861.

C’è un suono che avvolge i giorni bui della stiva. Gli imbarcati sono delle casse, così è scritto nel libro di bordo. Il mangiare passa una volta al giorno e per lavarsi hanno acqua di mare, a volontà. Il viaggio sarà lungo e molti di loro malediranno di essersi avventurati tra onde, banchi di sabbia, e infauste premonizioni. Il capitano che li condurrà oltre la riva del mare ha visto infinite storie e conosce cos’è la paura. Ogni scena è intrisa di acque del mondo, di pericoli e di lampi, naufragi, racconti affascinanti. C’è chi ricorda e chi spera. Chi dorme accanto al soldato disertore e chi si fregia di essere Sud, di venire dal centro della terra. Ma questi clandestini sono niente altro che mille rivoli che convergono verso un centro di ingranaggi viventi. Le difficoltà e i destini avversi possono essere domati e lo sbarco verso un mondo nuovo è una promessa di vita, un nuovo inizio fortunato. Si scoprirà che la pace si impara dai racconti di battaglia.