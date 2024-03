"Storia di un no", l'educazione sentimentale spiegata sul palco

Prosegue con un evento speciale la 40esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in numerosi comuni della provincia di Ancona, tra cui Santa Maria Nuova dove venerdì 8 marzo alle ore 21 va in scena lo spettacolo "Storia di un no" della Compagnia Arione De Falco. Uno spettacolo delicato e poetico, che parla di educazione sentimentale, di rispetto dell'altro fuori e dentro la coppia, contro ogni violenza di genere ed ogni forma di "amore tossico". Si celebra così la Festa della Donna, con un evento che vuole insieme divertire ed educare, pensato per un pubblico dai 12 anni anni su, quegli adolescenti e "giovani adulti" cui il Teatro Giovani Teatro Pirata dedica uno speciale cartellone "Young Adult" che attraversa in maniera trasversale le rassegne di prosa (ad Arcevia e Montecarotto) e per ragazzi in 15 comuni della regione.

Quello dell'amore nell'età adolescente e preadolescente è un argomento che culturalmente spaventa. Eppure di emozioni bisognerebbe parlare. Perché? Perché - così raccontano i dati dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza - un’adolescente su venti racconta di essere stata aggredita fisicamente dal fidanzato, una su dieci ha paura della persona che ha a fianco, una su dieci è stata aggredita verbalmente dal fidanzato*. In tre casi su quattro la ragazza perdona il ragazzo.

"Storia di un no", di e con Annalisa Arione e Dario de Falco, racconta di Martina che ha: quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne e delle cuffiette bianche.Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma."Storia di un No" racconta anche del papà di Martina: un papà attento che lavora da casa, ama Jane Austen e cucina lasagne ogni volta che c'è qualcosa di importante da festeggiare.“Storia di un No" racconta di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina e che di Martina s'innamora praticamente subito. Almeno così dice lui.“Storia di un No" è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l'altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell'amore confuso con il possesso. E' la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.Può un'adolescente cambiare il mondo?Ecco. “Storia di un No" parla di questo.E anche di Orsetta, di Eugenio, di Favetti, di Annalisa e di Dario.

BIGLIETTERIA

Adulti € 8,00, Ragazzi € 6,00, Bambini sotto i 3 anni € 0,50

Biglietti in vendita dalle ore 16.00 il giorno dello spettacolo presso il Teatro-Sala.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Giovani Teatro Pirata

Tel. 0731/56590 Cell. 334 168 4688 (lun-ven 9.00-13.00)