Visite guidate sulle orme di Vanvitelli: due appuntamenti con il grande architetto

In occasione della mostra "Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto", in corso fino al 24 settembre 2023, il 15 e il 29 luglio sarà possibile prendere parte a due speciali visite guidate dedicate al grande architetto.

L’esposizione presenta dipinti, disegni e stampe che illustrano i progetti, le realizzazioni e le committenze delle opere di Luigi Vanvitelli in città, in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla morte dell'artista (Napoli, 1700 - Caserta, 1773).

SABATO 15 luglio ore 17:30 - "Vanvitelli e il Lazzaretto. Storia e precedenti di un capolavoro"

“In quell’opera ei veramente si mostrò grande artista”: così l’omonimo nipote di Luigi Vanvitelli parla dell’importanza che il Lazzaretto ebbe nella carriera del celebre nonno. L’edificio, che rientra nel maestoso progetto di Papa Clemente XII di ampliamento e rimodernamento del porto dorico, è sicuramente, insieme alla Reggia di Caserta, una delle realizzazioni più straordinarie e importanti della carriera di Vanvitelli. Con il Lazzaretto di Ancona l’architetto partenopeo lascia un segno fondamentale nello sviluppo della città, tanto da portarne oggi il ricordo nella definizione di “Mole vanvitelliana”. Vanvitelli trasforma in modo originale un'antica tipologia costruttiva come quella dei lazzaretti, che da architettura sanitaria meramente “pratica” viene ad assumere nel progetto anconitano una complessità estetica mai vista prima, insieme ad un equilibrio peculiare tra funzionalità e innovazione.

In questa visita ripercorreremo la storia del monumento, oggi edificio simbolo dell’identità cittadina, e tracceremo una breve storia della tipologia architettonica dei lazzaretti.

SABATO 29 luglio ore 17:30 - "Luigi Vanvitelli tra architettura, veduta e scenografia"

Prima di dedicarsi all’architettura a seguito dell’incontro con Filippo Juvarra, Vanvitelli muove i primi passi nel mondo dell’arte come scenografo e pittore, avvicinandosi a quest’arte sotto l’egida del padre pittore. Del precoce eclettismo giovanile si trovano tracce evidenti in tutta la sua carriera: l’opera di Vanvitelli sarà sempre caratterizzata da una marcata attenzione ai rapporti con il paesaggio e all’aspetto scenografico dell’architettura; un aspetto che trasmetterà anche ai suoi allievi e che si riverbera nella cultura artistica del Settecento anconitano, come bene evidenziano le vedute di Daretti esposte nella Pinacoteca.

Il secondo appuntamento in mostra vuole indagare tale aspetto della produzione vanvitelliana.

Info e prenotazione

Prenotazione obbligatoria.

Quota di adesione:

intero € 10,00 (comprensivo del biglietto d'ingresso e della visita guidata)

ridotto € 7,00 da 7 a 14 anni

gratuito da 0 a 6 anni.

Contatti

tel. 071 222 5047 (negli orari di apertura)

email: museicivici.ancona@gmail.com

Eventi a cura di: Comune di Ancona / Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Pinacoteca "F. Podesti" e Galleria d'Arte Moderna

Via Ciriaco Pizzecolli, 17 – Ancona