"Pizzica&Spizzica". A Santa Maria Nuova musica e danze salentine e della tradizione folk

Ritorna "Pizzica&Spizzica" a Santa Maria Nuova. Anche quest’anno la banda musicale comunale La Lombarda organizza il suo consueto appuntamento estivo dedicato ai travolgenti ritmi della Pizzica del Salento e della Musica Folk. La festa si svolgerà sabato 29 luglio e domenica 30 luglio in piazza Magagnini e l’ingresso sarà gratuito. Sabato si inizierà alle 19,30 con la compagnia del "Solstizio Mediterraneo" che introdurrà alla pizzica. Alle 21,00 inizierà lo spettacolo di danze del sud con i ballerini della stessa compagnia del “Solstizio Mediterraneo". Seguirà alle 21,45 il concerto di musica popolare salentina con il Trio Bianco, Anglano, Casciaro. Sul palco Giulio Bianco, polistrumentista del Canzoniere Grecanico Salentino, Giacomo Casciaro (chitarra, mandola voce e tamburi) e Giuseppe Anglano (fisarmonica, organetto e voce). In scaletta accanto ad alcuni estratti di "Di zampogne, partenze e poesia" di Bianco (CGS 2018) anche alcuni classici della tradizione popolare Salentina riarrangiati in chiave minimale e moderna. Il suono del trio è potente e ricercato, la loro musica sicuramente da ascoltare e danzare.

Domenica 30 luglio saremo in compagnia del gruppo di ballo popolare Valfolk e del concerto di musica popolare “Organetto a cUkù”. Il progetto “Organetto a cUkù” nasce dall’unione di due strumenti che fanno parte della tradizione popolare di due zone molto distanti: l’Organetto, strumento molto presente nella tradizione popolare d’Italia e d’Europa, e l’Ukulele, strumento Hawaiano, da diversi anni molto in voga anche nel resto del mondo. Il gruppo propone un repertorio inedito di “Balfolk”: un repertorio fatto di danze (circoli circassiani, scottish, mazurke, bourrée, rondeau, valzer…) che gli stessi musicisti insegnano sia durante il concerto che attraverso workshop preparatori. Ovviamente nel loro repertorio non mancano i balli della tradizione marchigiana a partire dal più conosciuto: il Saltarello.

La “Compagnia del Solstizio mediterraneo” promuove ormai da anni nel territorio marchigiano (e non solo) corsi ed eventi dedicati alle tarantelle del centro-sud, con un particolare interesse per la pizzica salentina. La collaborazione con la banda cittadina La Lombarda si è consolidata sin dalla prima edizione della festa. Per tutta la durata della festa saranno aperti stand gastronomici. Si potranno assaggiare piatti della tradizione marchigiana (fiori di zucca fritti, gnocchi e tagliatelle) e qualche sfizioso piatto della tradizione salentina (orecchiette e bombette).