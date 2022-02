Cento scatti di Frida alla Mole: prezzi, orari e biglietti della mostra

Indirizzo non disponibile

L'anima di Frida in mostra alla Mole di Ancona dal 27 febbraio al 22 maggio. Con oltre 100 scatti di alcuni maestri della fotografia del primo Novecento, la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini intende ricostruire le vicende che hanno caratterizzato la vita controcorrente della grande artista messicana e indagare le ragioni per le quali è diventata un’icona femminile a livello internazionale.

Si legge nella nota: «Il percorso espositivo restituisce innanzitutto il contesto in cui si è affermata una personalità così particolare: è il Messico del primo Novecento, attraversato da una rivoluzione che ne ha cambiato la storia, grazie a umili campesinos ed eroici protagonisti come Pancho Villa e Emiliano Zapata».

Orari

Lunedì chiuso

Dal martedì alla domenica 10.00 – 19.00.

Biglietti