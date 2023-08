Concerto all'alba, processione in mare e fuochi d'artificio, Numana festeggia il Ferragosto

NUMANA- Lunedì 14 agosto andranno in scena due grandi appuntamenti entrati nella tradizione dell'estate numanese: il concerto all'alba e la festa della Madonna Assunta con lo spettacolo pirotecnico. Giunto alla sua undicesima edizione, il concerto all'alba, sotto la direzione artistica del Maestro Marco Santini, ospiterà un ensemble musicale d'eccellenza con la voce del soprano Rosa Sorice e naturalmente il violino di Marco Santini. L'evento è presentato da Lucia Santini e Maurizio Socci e l'appuntamento è alle 5.15 in Piazza Nuova (centro storico, dietro alla chiesa del SS Crocifisso). L'evento è gratuito e non necessita di prenotazione, i posti a sedere sono disponibili fino ad esaurimento e l'area sarà accessibile a partire dalle ore 4.30.

Il Comune di Numana offre la possibilità di usufruire gratuitamente di navette speciali con i seguenti percorsi e orari:

1) Da: Camping Numana Blu - lungomare sud - Marcelli (via Venezia) - lungomare nord - Numana centro

· Andata ore 4.15

· Ritorno ore 8.00

2) Da: Svarchi/Taunus - via Circonvallazione - Numana centro

· Andata ore 4.15

· Ritorno ore 8.00

Per l'occasione, i bar della piazza e del centro storico saranno aperti dalle ore 5.00.

È in programma invece per la serata, a partire dalle ore 21.15 presso il porto turistico di Numana, l'emozionante Festa della Madonna Assunta, con la suggestiva e tradizionale statua della Madonna che emerge dall'acqua e i fuochi d’artificio finali. Organizzata in collaborazione tra il Comune di Numana, la Lega Navale Italiana Sezione di Numana, le parrocchie “Cristo Re” e “S. Maria Stella del Mare”, la società Traghettatori Riviera del Conero e la Soc. Cooperativa Ormeggiatori di Numana, il programma in dettaglio si aprirà con la toccante cerimonia che vedrà la statua della Madonna, sollevata dai sub volontari della locale Lega Navale Italiana Sez. Numana, emergersi dalle acque del porto per poi proseguire nella tradizionale processione e Santa Messa all’interno dello spazio portuale concelebrata da S.E. Mons. Angelo Spina. Al termine della messa, la statua della Madonna sarà portata in processione in mare insieme alle imbarcazioni allineate in corteo per assistere allo spettacolo pirotecnico previsto per le ore 23.30 (circa) nello spazio marino antistante il lungomare nord, che concluderà i festeggiamenti della manifestazione.