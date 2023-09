Tattoo, musica e mostra d'arte: la Notte Bianca passa anche da Tom Tattoo

ANCONA -Tattoo. piercing ed... esposizione. Nell'ambito della Notte Bianca del 7 ottobre Il Tom Tattoo Studio & Art Gallery apre all'arte a tutto tondo. Tommaso Buglioni metterà in mostra le tele dipinte in decenni di attività: storie di Ancona e di anconetani. Per l'occasione sarà allestita anche una parte musicale. Per informazioni 071-53760.