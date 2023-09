Notte bianca della cultura: tre eventi per (ri)scoprire Ancona

ANCONA- Per la Notte Bianca 2023, in programma sabato 7 ottobre ad Ancona, è stato messo a punto un programma delle visite guidate in centro storico e per Ancona Sotterranea. Il tema delle visite è “I misteri dei vicoli. Con la torcia alla scoperta di strane presenze nel centro storico”. La partenza è prevista da piazza Roma, lato Edicola, con orari differenziati (ore 21 - 21,45). La partecipazione è gratuita fino all'esaurimento dei posti disponibili (120 in totale). Per prenotazioni: 339.2922855 (anche WhatsApp). Per Ancona sotterranea è previsto un itinerario in notturna nella Cisterna romana dietro la fontana del Calamo e nella Cisterna in piazza Stamira, con tre partenze: alle 21, alle 22 e alle 23. Per prenotarsi occorre chiamare il numero 329.5462168. Il costo del biglietto è di euro 10. L'appuntamento in via Zappata, angolo 13 Cannelle.

Pinacoteca civica

Per la Pinacoteca civica Francesco Podesti dalle ore 20 alle 23 è prevista un'apertura straordinaria gratuita (regolare apertura dalle 10 alle 19 con biglietto ridotto € 3.00), mentre alle 21,30 è in programma una Visita guidata ai capolavori della pinacoteca. Il costo è di 7 euro, solo su prenotazione al numero 071 2225047 e alla mail museicivici.ancona@gmail.com .

Museo archeologico

Anche il Museo Archeologico sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 23,30. Si potrà accedere con biglietto ordinario. Per l'occasione il Museo propone inoltre, in collaborazione con l'Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona, l'evento “Il ritorno delle feste a Palazzo Ferretti - Musiche e danze in costume d'epoca per rivivere le atmosfere dell'Ancona ottocentesca”.

Figuranti dell'Accademia di Danze Ottocentesche animeranno le sale e la terrazza di Palazzo Ferretti dalle ore 18. Il primo ballo è previsto per le 18 e il secondo per le 21,30. I posti sono limitati per i due balli ed è quindi consigliata la prenotazione allo 071 202602.