Natale alle Grotte di Camerano

Per questo Natale le Grotte di Camerano presentano una ricca proposta di intrattenimento per immergersi a pieno nell’atmosfera della città sotterranea.

Apre il calendario natalizio lo spettacolo “Il Cancello” a cura del Comune di Camerano, una performance sonora estremamente innovativa all’interno della Grotta Ricotti.

La Cooperativa Opera organizza, dal 10 dicembre al 7 gennaio, all’interno delle Grotte di Camerano, una serie di attività per grandi e piccoli, tra degustazioni, Escape room, cacce al tesoro e percorsi esplorativi.



Domenica 10 dicembre torna il format Degustazioni in Grotta con un evento gustoso per preparaci al Natale, in collaborazione con la bottega a filiera corta Mente Locale di Camerano. La visita guidata si concluderà nella Grotta Ricotti con una degustazione di panettoni artigianali.

Domenica 17 dicembre e venerdì 5 gennaio vi aspetta l’attività per famiglie “Aiuto, ho perso la merenda”. Le Grotte saranno occupate da elfi e befane dispettosi che stanchi di lavorare ogni Natale, quest’anno hanno deciso di nascondere i dolci destinati ai bambini. Con una caccia al tesoro i più piccoli, tra nicchie e indovinelli, dovranno ritrovare le loro merende.



Il 28 dicembre alle ore 18:00 la preziosa voce del Maestro Mauro Pierfederici vi accompagnerà in un percorso narrato sul tema della Natività. L'evento rientra nella rassegna di spettacoli e incontri “Dialoghi in profondità”.

Dopo il successo avuto nel mese di novembre ritorna “Sui passi dei primi esploratori”. I pomeriggi di venerdì 29 dicembre e domenica 7 gennaio saranno interamente dedicati alle famiglie. Muniti di torce e caschetti faremo un viaggio indietro nel tempo e tra passaggi al buio e lunghi corridoi indagheremo e interrogheremo le grotte sulla loro storia.



Infine, venerdì 29, sabato 30 dicembre e sabato 6 gennaio l’evento di punta di tutto il calendario. Per la prima volta le Grotte di Camerano ospiteranno l’Escape Room “La spada maledetta”. I giocatori saranno catapultati indietro nel tempo, sulle tracce dei Cavalieri Templari e delle organizzazioni segrete, con particolare riferimento alla storia della Famiglia Corraducci.



Al fine di promuovere anche le ricchezze della Camerano “sopra”, venerdì 5 gennaio potrete partecipare ad un percorso tra le grotte e il borgo alla scoperta del segno di Carlo Maratta, l’illustre artista cameranese.



Anche quest’anno la Pro Loco Carlo Maratti di Camerano in collaborazione con l’amministrazione comunale, nei pomeriggi del 26 dicembre, 1 e 6 gennaio realizzerà il Presepe vivente, con la Grotta Ricotti che ospiterà la Natività.



Per tutto il mese di dicembre e gennaio le Grotte saranno visitabili tutti i weekend, con aperture straordinarie per il Ponte dell’Immacolata e le festività natalizie dal 26 dicembre al 7 gennaio. Giorni di chiusura 24, 25 e 31 dicembre e 1° gennaio mattina.



Per informazioni e prenotazioni

UFFICIO IAT di Camerano



www.turismocamerano.it