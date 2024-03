Muse a tutto jazz: secondo appuntamento della rassegna "Musica col Cannocchiale: Concerti in Famiglia"

ANCONA – Secondo evento della rassegna concertistica "Musica col Cannocchiale: Concerti in Famiglia”, organizzata dalla associazione ANSPI ZonaMusica con il patrocinio del Comune di Ancona. L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. Le performance sono programmate per le ore 10 e le 11,30. Il concerto si propone di offrire un'esperienza unica e coinvolgente, con una selezione di celebri brani adattati in chiave jazz. Gli appassionati avranno l'opportunità di apprezzare un repertorio variegato e ricco, che comprende reinterpretazioni di capolavori come "Superstition" di Stevie Wonder, "Moanin’”di Bobby Timmons, "Equinox" di John Coltrane e molti altri.

L'ensemble vocale "Harmonic Spectrum", protagonista del concerto, è composto da giovani talenti della scena musicale marchigiana e umbra e arricchirà l'atmosfera con arrangiamenti originali e innovativi. Francesco Taucci alle tastiere e Zeno Le Moglie alle percussioni completeranno l'ensemble, garantendo un'esperienza sonora avvincente e coinvolgente per l'intero pubblico. La presenza imprescindibile dell'attrice Melissa Conigli assicurerà una partecipazione attiva degli spettatori, rendendo l'esperienza ancora più viva e sentita, guidando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica.