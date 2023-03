"Mirabile Visione: Inferno" proiezione a Senigallia 26-27 marzo al Cinema Gabbiano in presenza del regista

Si comunica che domenica 26 Marzo e lunedi 27 marzo, alle ore 21.00, al Cinema Gabbiano di Senigallia, verrà proiettato il film "Mirabile Visione: Inferno" del regista Matteo Gagliardi. L’evento ha il patrocinio del Comune di Senigallia. Sarà presente in sala il regista Matteo Gagliardi che incontrerà il pubblico al termine delle proiezioni. L’ingresso è GRATUITO PER I DOCENTI.

Mirabile Visione: Inferno è una rilettura straordinariamente attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza. Accompagnati nella discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e dalle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti), vengono radiografati i mali del nostro tempo, ogni cerchio dell’Inferno diventa la rappresentazione della società moderna. Il film ha inoltre ricevuto i patrocini dei Comuni Napoli, Firenze, Ravenna, Parma, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Pistoia, Salerno, oltre al patrocinio di Società Dante Alighieri, Save the Planet, Fondazione Univerde e altre importanti realtà del Terzo Settore. Martedi 21 Marzo il film è stato proiettato in Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Senato della Repubblica) "per il valore e per la forte vocazione pedagogica e didattica del docufilm che ben descrive la straordinaria attualità culturale, civile, politica e soprattutto umana e spirituale di Dante".

Qui il link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=scH5q_b4yZE Qui il link sito: www.mirabilevisione.it



Sito del Cinema: https://www.cinemagabbiano.it/