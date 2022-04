Marcia per la pace Perugia Assisi: edizione straodinaria 2022

IL COMITATO PER LA PACE CHIARAVALLE, organizza un pullman per partecipare alla Marcia della Pace PERUGIA/ASSISI.

- Partenza ore 7.00 in viale Montessori (davanti alle Poste) ritorno a fine manifestazione ore 19.30 circa



- Prenotazione obbligatoria entro il 21/04/2022 - quota iscrizione euro 15.00 - presso "Bottega Mondo Solidale" via D'Antona, 22 Chiaravalle AN (zona distributore metano, Gigolè) tel. 071-741213



- Consigli utili: il percorso della marcia è di 20 km circa, munirsi di scarpe e abiti comodi, zainetto, cappellino e eventuale K-Way, pranzo al sacco, acqua.



Il pullman ci lascerà a Perugia e ci riprenderà a fine manifestazione ad Assisi con possibilità di portare direttamente ad Assisi chi non può fare il percorso. Per ulteriori informazioni 347-9326703 (Luca)