«Io dono non so per chi, ma so perché...» una giornata per celebrare il 50° anniversario di fondazione dell’Aido

Il 2023 è il 50° anniversario della fondazione dell’AIDO Nazionale e il Gruppo comunale AIDO di Osimo, vuole celebrare tale significativa ricorrenza. Per l’occasione, sabato 25 marzo, alle ore 16.00 al Teatrino Campana di Osimo, si svolgerà l’evento “Io dono non so per chi, ma so perché...” organizzato dal sempre attivo Gruppo Aido cittadino. La manifestazione si dipanerà in due parti: all’inizio verrà proiettata una presentazione in P&P in due parti, sulla divulgazione della donazione da parte dei volontari del Gruppo AIDO di Osimo, poi seguirà una tavola rotonda con testimonianze. La prima parte, ripercorrerà la storia del Gruppo dalla sua costituzione del 27 nov. 1975 fino al 2011, riportando gli avvenimenti e le testimonianze salienti desunti dai verbali delle Assemblee dei soci, in simbiosi con gli avvenimenti topici che hanno caratterizzato la donazione in Italia in quegli anni. Nella seconda parte (2011-2022), saranno invece protagoniste le iniziative poste in essere dall’AIDO per sensibilizzare la popolazione alla donazione, sebbene la loro realizzazione sia stata spesso frenata dalle difficoltà finanziarie dei primi anni del periodo considerato, e soprattutto da quelle indotte negli ultimi anni, dalla cruda realtà causata dalla pandemia. Ma è proprio la pandemia che ha stimolato l’Associazione a pensare e credere nella necessità di aggiornare le proprie iniziative attraverso strumenti abituali nella comunicazione di oggi, intensificando prima il progetto “Una scelta in Comune” e poi creando DigitalAIDO: una App. che consentirà di iscriversi all’AIDO in tempi assolutamente ridotti, grazie alla digitalizzazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.