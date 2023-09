Festival delle birre artigianali ed agricole, in piazza Pertini la nuova edizione di "In bocca al luppolo"

ANCONA - Presso la Regione Marche, alla presenza dell’assessore Antognini, del consigliere regionale Rossi e dell’assessore alle attività produttive del comune di Ancona Eliantonio, è stato presentata la VII ed. di “In bocca al luppolo”. Come ogni settembre la CNA e Slow Food condotta di Ancona, grazie al supporto del Comune di Ancona, organizzano l’annuale Festival delle birre artigianali e agricole “In Bocca al Luppolo”. La manifestazione che si svolgerà dal 8 al 10 settembre 2023 dalle ore 17.00 si presenterà su una superficie più che tripla rispetto agli anni passati (3.000 MQ) grazie al cambio di location in piazza Pertini.

L’evento “In bocca al luppolo” fa parte del circuito dei Festival marchigiani della birra artigianale e agricola “Marche Beer Tour”. I concerti saranno come sempre il punto di forza della manifestazione con la partecipazione dei Royale con Formaggio (venerdì 8 settembre), i Kurnalcool (sabato 9 settembre) e per la prima volta i Green Mussels con il loro rock celtico che si esibiranno domenica 10 settembre alle ore 18.30. I pomeriggi di venerdì e sabato saranno invece allietati dalla musica del fisarmonicista Giacomo Rotatori, grazie alla collaborazione con Tiranti Fisarmoniche di Castelfidardo, che proporrà le “Musiche da film” e “Le Musiche dal Mondo”.

Slow Food condotta di Ancona, come ogni anno, ha previsto un laboratorio del gusto che si svolgerà sabato 9 settembre alle ore 17.30. Birra&PesceAzzurro sarà il protagonista di quest’anno con le varietà locali di pesce che la faranno da padrona con abbinate le migliori birre del festival. Il laboratorio è su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti ed è gratuito. Domenica sarà il turno del torneo di biliardino “In bocca al luppolo” con premi a base di birra. L’evento è organizzato in collaborazione con il circolo “Lovercraft” di Ancona e lo stabilimento balneare Orlando. Il torneo è aperto a 32 squadre, il regolamento e il bando di iscrizione sono scaricabili sul sito della manifestazione www.inboccaalluppolo.com Inoltre, oltre ai biliardini professionali per il torneo, saranno presenti per tutti i 3 giorni della manifestazione 4 biliardini gratuiti per tutti i partecipanti al festival.

Nutrita la partecipazione sia dei birrifici che dell’area food. All’evento parteciperanno 9 birrifici marchigiani. I birrifici aderenti sono: Birrificio Angeloni (Monte Porzio), il Gomito (Agugliano), il Gobbo (Camerano), Birrificio Jester (Petritoli), Labirratorio (Falconara), Millecento (Fabriano), 20.13 (S. B. del Tronto), Sothis (Morrovalle), Yalkis (Pesaro). Per la prima volta sarà, inoltre, presente al festival una delegazione di birrifici Toscani promossa dalla CNA Nazionale. Particolarmente ricca quest’anno l’offerta gastronomica che vede 10 operatori di street food: Azienda Bio Legalasino con la pizza (Filottrano), Bontà delle Marche con la gastronomia (Ancona), Da Mario del mercato delle Erbe con la gastronomia (Ancona), Fuori Tempo con la carne (Fabriano), Labirratorio food con panini (Falconara), Marche Salumi con salumi e porchetta (Camerano), Nisi Anna con i fritti (Falconara), Properzi Salumi con salumi e porchetta (Colmurano), R&S Street Food con panini (Pollenza), Riccio on the road con la sua lasagneria gourmet (Fano).