Giovedì 29 giugno – Visita guidata di Ancona al tramonto

Vi unite a noi per una visita guidata di Ancona, il gomito sul mare? Durante questo originale tour, passeggeremo nella zona del porto di Ancona, area di fondamentale importanza e livello storico per lo sviluppo della città, fondata dai greci provenienti da Siracusa nel 385 A.C. Dopo aver parlato dell’importante Mole Vanvitelliana, uno dei simboli architettonici di Ancona, tra storie ed aneddoti, arriveremo fino all’Arco di Traiano. Ammireremo Porta Pia e piazza della Repubblica su cui sorge l’importante Teatro delle Muse, e rientreremo al Porto dall’entrata principale per ammirare la Loggia dei Mercanti.





Tappe suggestive del nostro tour saranno anche il settecentesco Arco Clementino, i magazzini del porto e la Fontana dei Due Soli, del famoso artista vivente Enzo Cucchi, fondatore della Transavanguardia. Qui terminerà la nostra passeggiata e all’ombra dell’Arco di Traiano, ammirando nel colle sovrastante la Cattedrale di San Ciriaco, ci saluteremo augurandoci una buona estate! Per info e prenotazioni (entro mercoledì 28 giugno): https://postiepasti.com/event/29-giugno-visita-guidata-di-ancona-porto-al-tramonto/