Francesco Moser a Sassoferrato, il campione di ciclismo ospite della rassegna "I suoni delle Alte Marche"

Una serata speciale con Francesco Moser a Sassoferrato. Organizzato dall’Unione Montana del Catria e Nerone, nell’ambito della rassegna di concerti e incontri “I suoni delle Alte Marche”, l’evento si svolgerà venerdì 10 novembre alle 20.30 presso il Teatro Sentino ad ingresso libero. L’occasione è la presentazione del libro “Francesco Moser. Un uomo, una bicicletta”.

Francesco Moser è stato protagonista di un’epoca splendida del grande ciclismo mondiale con i suoi profondi valori: il sacrificio, la lealtà, la grinta, l’entusiasmo di mettersi in gioco in prima persona e la voglia di innovare. Tutto questo, attraverso racconti inediti, aneddoti, foto d’archivio, dettagli tecnici delle biciclette, è raccontato nel libro curato da Beppe Conti, con la preziosa prefazione di Bernard Hinault, uscito per Azzurra Publishing. L’etichetta veronese, settore editoriale di Azzurra Music che fa capo a Marco Rossi, ha accolto con interesse l’invito ed ha collaborato con grande disponibilità per questo evento che attirerà certamente molti appassionati.

E’ certamente un’occasione importante per ripercorrere la sua straordinaria carriera e passare una serata insieme al campione. Con 273 vittorie su strada da professionista, tra il 1973 al 1988, risulta tutt'oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi e il secondo più importante ciclista al mondo. “Innovatore in campo tecnologico, Francesco Moser ha curato personalmente le sue biciclette dal 1979 - dichiara Paolo Baruzzo, responsabile delle iniziative di Azzurra Music - immaginando sempre nuove soluzioni e costruendo con il suo team telai di qualità che venivano marchiati con il nome Moser. Non a caso, oggi il campione trentino è riconosciuto come l’inventore del ciclismo moderno, colui che ha saputo riconoscere l’importanza di lanciare il ciclismo nell’era della scienza applicata allo sport”.

Durante la serata, condotta dal promoter ciclistico Alessandro Gualazzi, sarà disponibile il volume da collezione “Francesco Moser. Un uomo, una bicicletta”, con copertina rigida e carta patinata, che racconta con una nuova imperdibile veste la straordinaria storia di un uomo che con la sua intraprendenza ha lasciato un segno indelebile nel ciclismo. Il campione al termine dell’incontro è disponibile ad autografare e dedicare il libro per tutti i partecipanti. L'evento sarà introdotto da un "preludio musicale" con la violinista Fakizat Mubarak (Kazakistan). La Rassegna "I suoni delle Alte Marche" coinvolge nove Comuni ed è coordinata da Sandro Pascucci.