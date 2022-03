Fiorella Mannoia in concerto alle Muse: informazioni su orario e biglietti

Indirizzo non disponibile

Fiorella Mannoia in concerto al teatro delle Muse lunedì 14 marzo alle ore 21. Biglietti disponibili su TicketOne da 35 euro. Atteso il concerto della cantante che, dopo i rinvii a causa del Covid, ritorna finalmente in scena con “La versione di Fiorella Tour 2022”, che prende il nome dal programma che ha appena terminato di condurre su Rai 3, in seconda serata.

Fiorella Mannoia interpreterà i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”, uscito a novembre 2021.